Бизнесменов Хабаровского края пригласили на развивающий онлайн-практикум Фото: Правительство Хабаровского края

Предпринимателей из Хабаровского края приглашают принять участие в развивающем онлайн-практикуме от Корпорации МСП. Тема звучит так: «Как расширить рынки сбыта и найти новых клиентов среди российских и зарубежных компаний». Начало мероприятия намечено на 8 декабря, в 17:00 по хабаровскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- О новых возможностях для развития бизнеса участникам расскажет Максим Астапенков, заместитель руководителя дирекции международной деятельности Корпорации МСП. Он затронет вопросы производственной кооперации, маркетинга в онлайн, расскажет, где искать заказы и поставщиков промышленной продукции и продуктов питания, как работает новый сервис МСП «Производственная кооперация и сбыт» и многое другое, - рассказали организаторы семинара.

Как отметили власти, корпорация работает над тем, чтобы выводить бизнес на прямые переговоры с потенциальными клиентами. Также они ведут предпринимателя до самого заключения договора. Организация запустила сервис, который помогает предпринимателям становиться поставщиками для больших предприятий.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.