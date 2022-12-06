Бизнесменов Хабаровского края пригласили на развивающий онлайн-практикум
Фото: Правительство Хабаровского края
Предпринимателей из Хабаровского края приглашают принять участие в развивающем онлайн-практикуме от Корпорации МСП. Тема звучит так: «Как расширить рынки сбыта и найти новых клиентов среди российских и зарубежных компаний». Начало мероприятия намечено на 8 декабря, в 17:00 по хабаровскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
- О новых возможностях для развития бизнеса участникам расскажет Максим Астапенков, заместитель руководителя дирекции международной деятельности Корпорации МСП. Он затронет вопросы производственной кооперации, маркетинга в онлайн, расскажет, где искать заказы и поставщиков промышленной продукции и продуктов питания, как работает новый сервис МСП «Производственная кооперация и сбыт» и многое другое, - рассказали организаторы семинара.
Как отметили власти, корпорация работает над тем, чтобы выводить бизнес на прямые переговоры с потенциальными клиентами. Также они ведут предпринимателя до самого заключения договора. Организация запустила сервис, который помогает предпринимателям становиться поставщиками для больших предприятий.
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