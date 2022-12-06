В хабаровской школе открыли выставку уникальных картин Фото: Администрация Хабаровска

В школе №44 в Хабаровске на стенах теперь красуются работы живописца - участника Великой Отечественной войны, Павла Тараненко. Всего там 13 картин, связанных с Краснознаменной морской флотилией. Картины передал друг художника. Выставка называется «Ни дня без кисти и холста». Как сообщили в мэрии Хабаровска, для каждой картины собрана дополнительная информация.

- Выставка получилась очень познавательная. Работа по ее расширению будет продолжаться. Мы рассматриваем возможность приглашать сюда учащихся других школ для знакомства с творчеством художника, а также жителей Краснофлотского района пожилого возраста-, - сказала Лариса Умаралиева, заместитель председателя комитета по социальным вопросам.

Живописец в 1940 году пошел в армию и служил на Дальнем Востоке. Рисовал картины с детства, не бросил это занятие и во время войны. Он пишет исторические картины. Его работы посвящены войнам, героям и декабристам.

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