Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Хабаровском крае вырос на 47 процентов

В Хабаровском крае на карантин по ОРВИ и гриппу закрыты 24 класса в 15 школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрыты 24 класса в школах региона и 18 групп в 15 детских садах. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, эпидпорог заболеваемости превышен в 12 районах.

- В настоящее время эпидемическая ситуация по ОРВИ в крае сложная. Заболеваемость превышает уровень эпидемического порога на 47 процентов. Отмечается рост заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей на 20 процентов, - рассказали в ведомстве.

В обществе распространяется вирус гриппа А, SARS CoV-2, риновирусы, парагрипп. При этом вакцинация от гриппа еще не окончена. По плану прививки поставить необходимо более чем 600 тысячам человек. Сейчас план выполнен на 93 процента. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.

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