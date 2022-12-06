Уровень безработицы в Хабаровском крае продолжает падать
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае продолжает падать уровень безработицы. По состоянию на декабрь этого года без работы в крае сидят около четырех тысяч человек. При этом рынок вакансий продолжает расширяться, сейчас людям предлагается порядка 22 тысяч мест для трудоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
- Сейчас в крае всего около четырех тысяч безработных против почти пяти тысяч в начале года. При этом вакансий становится только больше - 21,5 тысячи, в феврале 2022 их количество было на 14 процентов ниже, - рассказали в правительстве.
Эта тема была поднята на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики Хабаровского края в условиях санкций. Возглавляет его Михаил Дегтярев. Там же обговорили меры поддержки и стимулирования для бизнесменов и самозанятых. По итогам глава края дал поручение правительству проработать меры для решения проблемы дефицита кадров.
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