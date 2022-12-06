Хабаровский край закупит оборудование для борьбы с болезнями сердца на 175,9 миллиона рублей

Хабаровский край закупит оборудование для борьбы с болезнями сердца на 175,9 миллионов рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В министерстве здравоохранения Хабаровского края сообщили о плановых расходах по проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения обеспечивают необходимым оборудованием, на эту цель направлено порядка 176 миллионов рублей.

Эти деньги идут на закупку 86 единиц оборудования. Контракты по ним заключены. 82 из них уже приобретены и введены в эксплуатацию. Еще четыре аппарата привезут до конца года.

Также в краевую больницу имени Владимирцева в этом году должны привезти аппарат МРТ стоимостью 139 миллионов рублей.

Еще одно направление по проекту - обеспечение лекарственной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска. На препараты выделено порядка 101 миллиона рублей.

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