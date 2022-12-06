Михаил Дегтярев встретился с создателями проекта «Правила счастья» Фото: телеграм-канал Михаила Дегтярева

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с создателями и авторами проекта «Правила счастья». Команда региона стала единственной от ДФО, которая заняла призовое место, а именно - стала второй в финале акселератора социальных решений АСИ. Об этом глава края написал в своем телеграм-канале.

- В основе информационно-просветительского проекта для молодежи - жизненная ситуация планирования и рождения ребенка и формирование ценностей крепкой семьи, брака, многодетности. Теперь перед командой экспертов стоит задача по распространению опыта «Правил счастья» по всему краю, а также внедрение регионального соцстандарта, - пишет губернатор.

Он добавил, что сейчас перед участниками стоит цель создать Совет по качеству жизни. Губернатор лично будет в нем председательствовать, так как он напрямую связан с качеством предоставляемых населению социальных услуг. Все, что будет определено на этом совете, серьезно расшевелит всю структуру.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.