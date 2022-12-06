Хабаровский край первым начинает внедрять Региональный социальный стандарт Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев будет сам возглавлять Совет по качеству жизни, создающийся в рамках внедряемого регионального социального стандарта. Эту тему обсудили глава региона и авторы проекта «Правила счастья». Проект занял второе место в финале акселератора социальных решений АСИ.

Проект направлен на развитие идеи планирования и рождения детей. Это важно, учитывая, что рождаемость сейчас в стране существенно падает. Как отмечается, меньше женщин теперь решаются на первые роды. Рожать стали позже, примерно в 28 лет. Этот проект может положительно повлиять на ситуацию. Предложения проекта связаны с формированием правильных семейных ценностей.

В планах сейчас распространять ставший уже успешным опыт проекта, а также внедрить региональный соцстандарт. На это и будет работать Совет по качеству жизни. Старт внедрения намечен на следующую неделю.

- Главная задача стандарта - формирование необходимой инфраструктуры для реализации лучших практик и решений, направленных на повышение качества и доступности услуг в социальной сфере, - рассказали в правительстве края.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.