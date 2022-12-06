В Хабаровском крае стартовала киноэкспедиция по сбору материалов о жизни коренных народов Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае 6 декабря началась киноэкспедиция под названием «Дети Солнца». Ее главная цель - сбор информации и материалов о жизни коренных народов. По итогам экспедиции будут выпущены статьи и фильмы про культуру и быт ульчей и негидальцев. Сбор идет в двух районах - Ульчском и Полины Осипенко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

- Сохранение культуры, обычаев и традиций коренных народов - общая забота и одно из приоритетных направлений в регионе. Важно, чтобы больше людей знали об их уникальном наследии, обращали внимание на особенности, проблемы и совместно искали решения, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры края.

Материалы опубликуют в профильных журналах и на интернет-ресурсах. В том числе на портале kmns.ru на канале «Россия К». Это не первая поездка представителей «ТВ Студии Август». В прошлом году по собранным материалам вышли два фильма - «Удэге. Дыхание Тигра» и «Нанайцы. Наследники Шаманов».

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