В Хабаровске приступили к масштабной заливке городских катков Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске стартовала масштабная работа по заливке городских катков. Как сообщили в мэрии, в шаговой доступности у жителей будет 62 катка. Всего планируется обустроить 68 спортплощадок. Только в Железнодорожном районе города будет залито 12 коробок, в Индустриальном - 27, 15 - в Краснофлотском. В центре города лед появится на пяти площадках, а в Кировском районе зальют три коробки.

- Все работы по заливке планируем завершить к 15 декабря, если не помешают погодные условия. На данный момент готовность объектов составляет 30 процентов. На этой неделе проверим соблюдение сроков и технологий заливки хоккейных коробок на жилых массивах. Лед должен быть качественным, - сказал Роман Шамрин, главный специалист отдела управления по физической культуре, спорту и здравоохранению.

Кататься в коробках люди будут бесплатно. За деньги пройти можно будет только на катки стадионов и комплексов. Заливка началась в этом году позже, чем обычно. На этих выходных уже можно будет покататься на коньках на стадионе «Нефтяник».

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