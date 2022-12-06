В форуме, посвященном спецоперации «ProДФО-Сахалин: Все для Победы!», приняли участие 400 человек

В форуме, посвященном спецоперации «ProДФО-Сахалин: Всё для Победы!», приняли участие 400 человек Фото: аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

Форум под названием «ProДФО-Сахалин: Все для Победы!» собрал 400 участников. На встрече обсуждались вопросы информирования дальневосточников о ходе спецоперации, поднимались темы патриотического воспитания и другие. На встрече выступали известные журналисты, политологи, военкоры, литераторы и представители власти.

Как сообщили в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, перед участниками выступил Андрей Безруков, член президиума Совета по внешней и оборонной политике, профессор МГИМО.

Он отметил, что Запад пошел на обострение с Россией, война в Украине - один из элементов этого глобального процесса. США подготовили Украину и спровоцировали вооруженный конфликт, чтобы не допустить усиления России и создания нового блока, который станет явным конкурентом англосаксонскому.

- В глобальном смысле человечество ждет углубление соперничества межу США и Китаем, и передел влияния в мире. При этом перед всеми стоит одна задача - сосредоточение сил для рывка в новый техноэкономический цикл: кто сумеет построить новую экономику и технологии, сможет создать свои стандарты - тот заставит остальных подстраиваться, - говорит Безруков.

Он также добавил, что Россия будет расти экономически, если станет ориентироваться на Ближний Восток. Страна в состоянии прокормить весь мир за счет сельского хозяйства, нарастающего производства и богатейших энергетических ресурсов.

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