«Хабаровские авиалинии» войдут в состав обновленного единого бренда Авроры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии», входящая в состав единой дальневосточной компании «Аврора», войдет в состав обновленного бренда. Как пишет РБК, шесть авиакомпаний ДФО будут работать под единым названием «Авроры» - Aurora Region. Отмечается, что это рабочая версия названия.

Разработкой дизайна раскраски самолетов с новым логотипом занимается московское брендинговое агентство «Пирс 5» за 1,77 миллиона рублей. Помимо «Хабаровский авиалиний» в составе «Авроры» также «Якутия», Камчатское авиационное предприятие, «ЧукотАВИА», «Полярные авиалинии».

- Сейчас у нас шесть разных предприятий, которые в свое время были даже конкурентами. Наша задача - стать одной большой семьей. Одна большая семья имеет одну фамилию и, может быть, разные имена, - передает СМИ слова представителя «Авроры».

Раскрашивать будут только новые самолеты. Единый перевозчик ждет 66 новых самолетов и вертолетов. Поставки ожидаются только в 2024 году.

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