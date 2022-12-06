Небольшое потепление: погода сжалится над Хабаровском 7 декабря Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

К середине недели в Хабаровске наступит небольшое потепление. В среду, 7 декабря, столбик термометра будет показывать -13 градусов максимум. Это на три-четыре градуса выше, чем 6 числа. Ночью морозы все же будут, но тоже не лютые, около 18 градусов со знаком минус. Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

- В южных районах - местами небольшой снег, температура ночью от -15 до -20 градусов, температура днем от -8 до -13 градусов, ветер западный, 8-13 метров в секунду, - рассказали в МЧС.

Центр региона тоже ждут осадки, за исключением Совгаванского и Ванинского районов. Ночью здесь температура упадет до -33 градусов, а днем до -23 градусов. На севере края снег не ожидается, исключение составят лишь несколько районов, где осадки возможны. Ночь здесь тоже будет не теплой, термометр покажет -29 градусов, а днем воздух прогреется до -13 градусов.

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