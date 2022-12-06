Хабаровск стал передовиком нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

Хабаровск стал передовиком нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Фото: Администрация Хабаровска
В 2022 году Хабаровск показал высокие результаты по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». За счет использования 1,38 миллиарда рублей удалось отремонтировать 56 участков магистралей общей протяженностью 34,5 километра.
Также был отремонтирован ряд городских улиц. Но на этом работа не останавливается. К началу 2025 года 83 процента дорог краевой столицы будет соответствовать нормативам.
Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» действует с 2018 года и является одним из приоритетных в стране.
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