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НовостиОбщество6 декабря 2022 11:26

Хабаровск стал передовиком нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

На реализацию планов ушло 1,38 миллиарда рублей
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Хабаровск стал передовиком нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Хабаровск стал передовиком нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Фото: Администрация Хабаровска

В 2022 году Хабаровск показал высокие результаты по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». За счет использования 1,38 миллиарда рублей удалось отремонтировать 56 участков магистралей общей протяженностью 34,5 километра.

Также был отремонтирован ряд городских улиц. Но на этом работа не останавливается. К началу 2025 года 83 процента дорог краевой столицы будет соответствовать нормативам.

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» действует с 2018 года и является одним из приоритетных в стране.

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