Жители Хабаровска проверят свои знания о борьбе с коррупцией
Фото: Правительство Хабаровского края
Жители Хабаровска проверят свои знания о борьбе с коррупцией. Специальный проект для этого был разработан к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается в России 9 декабря. Порой люди сами не понимают, что поддерживают различные незаконные схемы, отметили в управлении губернатора и правительства края по противодействию коррупции.
- Коррупция влечет за собой административную и уголовную ответственность, и наше население должно понимать это. Граждане смогут узнать о мерах, предпринимаемых государством, в противодействие коррупции как социально негативного явления, - заявила начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Елена Приходько.
В просветительских целях с 9 по 11 декабря состоится всероссийский антикоррупционный диктант. В нем будет 40 вопросов. Задания будут иметь тестовую форму с предложенными вариантами ответов. Кто хорошо ответит на вопросы, тот получит именной сертификат.
Принять участие можно на сайте антикорр-диктант.рф.
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