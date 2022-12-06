24 класса в школах закрыли на карантин из-за ОРВИ в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 15 школах Хабаровского края на карантин из-за ОРВИ отправили 24 класса. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Заболеваемость превышает уровень эпидемического порога на 47%. Отмечается рост заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей на 20%, - сказали в ведомстве.

Там отметили, что наиболее сложная обстановка в Охотском, Нанайском, Хабаровском, Солнечном и еще восьми районах.

Помимо школ, еще в 15 детских садах на карантине 18 групп.

По результатам лабораторных исследований, среди населения циркулируют респираторные вирусы: грипп А, SARS CoV-2, риновирусы, парагрипп и другие. Роспотребнадзор региона держит ситуацию на контроле

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