Мультфильм о Геннадии Невельском выпустят в Хабаровске. Фото: стоп-кадр видео студии "Мечталет"

Мультфильм о легендарном исследователе Дальнего Востока Геннадии Невельском выпустят в Хабаровске. Авторами ролика выступит анимационная студия «Мечталет». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

5 декабря исполнилось 209 лет со дня рождения Невельского.

- Благодаря ему на карте страны появился Николаевск-на-Амуре, открыт путь, соединяющий Амур с океаном, и весь мир знает, что Сахалин - это остров, - написал Дегтярев.

Дальневосточные аниматоры уже выпустили тизер, который посмотрели свыше 1,5 миллиона человек.

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