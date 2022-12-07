За минувшие сутки произошло ДТП с пострадавшим

В ДТП постардала пассажирка Toyota Фото: УГИБДД МВД России по Хабаровскому краю

Утром 6 декабря в Хабаровске 27-летний водитель с восьмилетним стажем на автомобиле Toyota Passo двигался по проспекту 60-летия Октября в сторону Восточного шоссе. Однако при выборе скоростного режима он не учел дорожные условия.

При выезде с развязки водитель на скользкой дороге не справился с управлением и допустил столкновение по касательной с автомобилем Honda Airwave, который двигался по Восточному шоссе со стороны Промышленной в сторону Батарейного переулка.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Toyota. 62-летняя женщина после осмотра была отпущена на амбулаторное лечение. 51-летний водитель Honda Airwave не пострадал. Оба участника аварии были трезвы и имели полисы ОСАГО.

Сотрудники ГИБДД по Хабаровскому краю напоминают, что в условиях гололеда рекомендуется выбирать правильный скоростной режим и соблюдать безопасную дистанцию. Это позволит избежать аварийных ситуаций.

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