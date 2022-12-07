Жители многоквартирного дома в Бикине пожаловались на прорыв канализации

В дело вмешалась прокуратура Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Жители многоквартирного дома Восточного военного городка в Бикине разместили в социальных сетях информацию о протечке канализации. На сообщение оперативно отреагировала Бикинская городская прокуратура и приняла меры.

- Было установлено, что в подвале жилого дома образовались канализационные стоки из-за неисправности системы инженерного оборудования, а также наличие посторонних предметов в системе водоотведения, - рассказали в городской прокуратуре Бикина.

По результатам проверки директору обслуживающей организации ООО «Простор» было внесено представление, а также заведено дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии».

В настоящее время ведутся работы по устранению поломки. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на личном контроле прокурора города.

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