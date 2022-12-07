Седьмой открытый краевой форум прокуратуры проходит в Хабаровске Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

В Хабаровске проходит седьмой открытый форум прокуратуры края, посвященный актуальным и современным механизмам противодействия коррупции. Мероприятие началось в 11:00 в Городском дворце культуры.

Открывает форум вступительное слово Николая Рябова, прокурора Хабаровского края. Затем спикеры выступят на дискуссионном блоке с докладами. Марина Красильникова, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры края, расскажет о результатах работы органов внутренних дел в сфере противодействия коррупции.

- Коррупция - это зло, с которым нельзя мириться ни в каком виде. Мы хотим донести, какие у нас уже есть результаты работы, какие есть вопросы, предложения. Всем понятно, что борьба с коррупцией - это тот результат совместной работы не только прокуратуры, но и правоохранительных органов и граждан, - сказала Марина Красильникова.

Экспертами форума выступят Юрий Рошка, руководитель исполнительного комитета регионального отделения «Народного фронта «За Россию» и Игорь Востриков, президент союза «Дальневосточная торгово-промышленная палата».

Всего участники обсудят три блока вопросов: основные направления и результаты работы в сфере противодействия коррупции, актуальные вопросы соблюдения организациями требований антикоррупционного законодательства, разнообразие современных форм и методов правового антикоррупционного просвещения.

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