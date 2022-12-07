В Хабаровске выявлена несуществующая площадка по продаже морепродуктов

Сотрудники Россельхознадзора выявили фантому площадку по продаже морепродуктов
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской областям провело эксперимент с использованием механизмов искусственного интеллекта. В результате анализа была выявлена фантомная площадка по обороту морепродуктов, которая принадлежит московской компании.
Данная площадка зарегистрирована в системе «Меркурий» по адресу в Хабаровске, где по факту находится жилой многоквартирный дом.
Согласно сопроводительной документации, на указанную площадку поступило 100 килограммов камчатского краба. После этого уполномоченное лицо организации увеличило объем продукции до 13 240 килограммов и оформило ветеринарные сопроводительные документы для перемещения продукции получателю в Сахалинскую область с целью дальнейшей продажи «в пищу людям».
По факту выявленных нарушений площадку в Хабаровске признали фантомной и исключили из реестра, а также аннулировали регистрацию московской компании в системе.
За 2022 год на территории Хабаровского края было выявлено 20 похожих фантомных площадок.
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