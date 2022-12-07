Итоговое сочинение напишут выпускники 11 классов в Хабаровском крае

Сочинение позволит получить допуск к ЕГЭ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученики выпускных классов хабаровских школ, число которых достигло более двух с половиной тысяч человек, сегодня напишут итоговое сочинение, которое позволит получить доступ к Единому государственному экзамену.

- Точные темы 11-классники узнают за 15 минут до начала написания. На сочинение отведено три часа 55 минут, - рассказали в администрации Хабаровска.

В министерстве образования и науки Хабаровского края сообщили, что в комплект тем итогового сочинения были включены по две темы из разделов банка тем в соответствии со следующей последовательностью:

- «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека» (темы 1, 2 - прим. ред.);

- «Семья, общество, Отечество в жизни человека» (темы 3, 4 - прим. ред.);

- «Природа и культура в жизни человека» (темы 5, 6 - прим. ред.).

С результатами написанных сочинений школьники смогут ознакомиться уже 21 декабря.

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