160 дворов за один миллиард рублей благоустроили в Хабаровске

В Хабаровске благоустроили 160 дворов Фото: Правительство Хабаровского края

Современные игровые и спортивные объекты получили 160 дворов многоэтажек в Хабаровске. Такой результат за 2022 год показала пилотная программа «1000 дворов на Дальнем Востоке».

Жильцы домов принимали непосредственное участие в создании дизайн-проектов будущих площадок. Они выбирали не только оборудование, но и фирмы, которые воплотят это в жизнь. На удовлетворение запроса горожан была выделена крупная субсидия, которую оформило Минвостокразвития по поручению Юрия Трутнева.

Отмечается, что все установленное оборудование - отечественного производства, в том числе и от компаний из Хабаровского края.

Качество выполненных работ каждую неделю проверяли специалисты краевого министерства ЖКХ, представители управляющих компаний и общественные деятели. Все недоработки и замечания вносились в рабочий протокол и оперативно устранялись во время сдачи объектов.

В 2023 году по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» в Хабаровске планируется привести в порядок не менее 80 придомовых территорий. Где именно это произойдет - выявит голосование на портале «Голос 27».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.