Губернатор Михаил Дегтярев поручил выделить школьный автобус для учеников из села Заозерное Хабаровского края

Михаил Дегтярев провел личный прием граждан Фото: Правительство Хабаровского края

Глава региона Михаил Дегтярев провел личные встречи с гражданами в приемной президента России в Хабаровском крае.

Жительница села Заозерное озвучила одну из проблем: в населенном пункте регулярно происходят перебои в движении общественного транспорта. Из-за этого большое количество школьников и студентов не может добраться на учебу в Матвеевку вовремя.

Также в соседнем селе находятся и другие социально значимые объекты: аптека и амбулатория. Их посещение зависит от автобуса маршрута 108, который редко ходит по расписанию.

По словам губернатора, транспортная доступность - важная проблема. К ее решению он подключил разные ведомства. Обеспечение детей Заозерного школьным автобусом, который своевременно и регулярно будет доставлять ребят до Матвеевки - зона ответственности местной администрации и министерства образования и науки.

- Ставлю задачу нашему минобрнауки - после поступления в край новых школьных автобусов один из них передать в Хабаровский район. Транспорт в дальнейшем будет обслуживать в том числе жителей Заозерного. Срок - начало третьей четверти, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Пока район ожидает новый автобус, доставлять учеников планируется резервной техникой. Соответствующий договор с одним из перевозчиков районные власти заключили.

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