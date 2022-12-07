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НовостиОбщество7 декабря 2022 3:29

Губернатор Михаил Дегтярев поручил выделить школьный автобус для учеников из села Заозерное Хабаровского края

Это было сделано во время личного приема граждан
Кирилл КЕМЕНЕВ
Михаил Дегтярев провел личный прием граждан

Михаил Дегтярев провел личный прием граждан

Фото: Правительство Хабаровского края

Глава региона Михаил Дегтярев провел личные встречи с гражданами в приемной президента России в Хабаровском крае.

Жительница села Заозерное озвучила одну из проблем: в населенном пункте регулярно происходят перебои в движении общественного транспорта. Из-за этого большое количество школьников и студентов не может добраться на учебу в Матвеевку вовремя.

Также в соседнем селе находятся и другие социально значимые объекты: аптека и амбулатория. Их посещение зависит от автобуса маршрута 108, который редко ходит по расписанию.

По словам губернатора, транспортная доступность - важная проблема. К ее решению он подключил разные ведомства. Обеспечение детей Заозерного школьным автобусом, который своевременно и регулярно будет доставлять ребят до Матвеевки - зона ответственности местной администрации и министерства образования и науки.

- Ставлю задачу нашему минобрнауки - после поступления в край новых школьных автобусов один из них передать в Хабаровский район. Транспорт в дальнейшем будет обслуживать в том числе жителей Заозерного. Срок - начало третьей четверти, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Пока район ожидает новый автобус, доставлять учеников планируется резервной техникой. Соответствующий договор с одним из перевозчиков районные власти заключили.

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