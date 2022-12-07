«Сбер» и ТОГУ провели Первый Дальневосточный правовой форум в Хабаровске

К форуму подключилось более 300 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

На площадке речь шла о реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства в 2022 году, влияния санкций, их правового регулирования и влияния на российскую экономику. Кроме того, отдельного внимания удостоились вопросы о цифровизации правовой системы и ее отдельных институтов. Форум прошел в очно-дистанционном формате. В нем приняло участие более 300 человек.

В число спикеров вошли порядка 10 экспертов банковского, юридического и научного сообществ Дальнего Востока. Также к дискуссиям присоединились представители государственных и муниципальных органов власти, включая судебную и нотариат.

Форум посетили Игорь Кандрашов, вице-президент правового департамента «Сбера», Татьяна Тютянина, руководитель хабаровского УФАС, Елена Хабарова, представитель нотариальной палаты Хабаровска, и Андрей Черкашин, председатель Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк».

К экспертам форума также присоединились по видеосвязи представители юридического сообщества и науки из Новосибирска, Владивостока, Благовещенска и Южно-Сахалинска.

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