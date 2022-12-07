Автобус влетел в грузовик на проспекте в Хабаровске

Женщина разбила нос о поручень Фото: ГИБДД МВД России по Хабаровску

Авария произошла днем на проспекте 60-летия Октября. Участниками стали автобус маршрута 24 и грузовик, перевозивший бетонный мусор. Оба водителя двигались в сторону центра со стороны Суворова.

Показания водителей транспортных средств разошлись. Мужчина на грузовике заявил, что ехал по правому ряду и получил удар сзади от автобуса. В то же время водитель общественного транспорта и пассажиры-очевидцы рассказали, что грузовик начал перестроение в другой ряд прямо перед автобусом. Тот начал тормозить, но все же врезался в многотомную машину.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествия и осматривают характер повреждений транспортных средств, чтобы определить, кто виновен в ДТП.

В момент аварии в автобусе ехали четыре пассажира. Из них пострадала одна женщина, которая разбила нос о поручень. Ее отправили в больницу.

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