В Хабаровском крае открыли мемориальную доску ефрейтору Олегу Рыбакову

Олег Рыбаков окончил школу в 2017 году Фото: администрация Хабаровского района

В школе №2 села Князе-Волконское-1 прошла церемония открытия мемориальной доски кавалеру Ордена мужества ефрейтору 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВВО Олегу Рыбакову. Высокую награду вручили посмертно.

На мероприятии присутствовали председатель совета депутатов Хабаровского района Дмитрий Савченко и исполняющая обязанности заместителя главы администрации Хабаровского района Евгения Фадеева. Чиновники выразили слова соболезнования. Мать военнослужащего Ольга Рыбакова рассказала о своем сыне.

Юнармейцы провели торжественную церемонию и возложили цветы.

СПРАВОЧНО

Олег Рыбаков родился 2 июля 2001 года в городе Магнитогорске Челябинской области. В 2017 году закончил среднюю общеобразовательную школу №2 села Князе-Волконское-1 Хабаровского края. В 2020 году окончил Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологии по квалификации «Пожарный». Проходил службу в 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Он погиб 11 июня 2022 года на территории города Барвенково Изюмского района Харьковской области.

Приказом президента Российской Федерации от 6 августа 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден Орденом мужества.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.