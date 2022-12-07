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НовостиОбщество7 декабря 2022 5:25

ПАО «ДЭК» прокомментировало включение в квитанции добровольного страхования

Эта информация - неправда
Кирилл КЕМЕНЕВ
В квитанциях Дальневосточной энергетической компании все останутся по-прежнему

В квитанциях Дальневосточной энергетической компании все останутся по-прежнему

Фото: Даниил ОПАРИН

Дальневосточная энергетическая компания сообщила, что стала получать звонки от взволнованных граждан о готовящихся платежных документах с дополнительной графой к оплате «Добровольное страхование».

Из заявления следует, что для клиентов в платежных документах останутся только начисления за ЖКУ. Никакие дополнительные услуги, связанные со страхованием жилья, в квитанции на всей территории зоны деятельности ДЭК не включаются.

Напомним, накануне жители Хабаровска пожаловались на дополнительные статьи в платежках. Гражданам в виде оферты предлагают оплатить, помимо коммунальных услуг, «добровольное страхование». При этом второй QR-код позволяет оплачивать ЖКУ без дополнительных расходов.

Услуги по страхованию распространяются в виде оферты. То есть предложение действует для неограниченного круга лиц. По этой причине человек может отказаться от оплаты данной услуги, не включенной в перечень коммунальных.

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