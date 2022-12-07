Уборка снега в Хабаровске введется в круглосуточном режиме

Уборку ведут и в ночное время
Фото: Администрация Хабаровска
Справляются с последствиями непогоды в Хабаровске и занимаются очисткой территории города сразу три муниципальных предприятия: «Южное», «Север» и «Восток».
Александр Лютов, начальник управления дорог и внешнего благоустройства, сообщил, что прошлой ночью силы спецтехники были сосредоточены в южной части города, так как больше всего обращений горожан по поводу очистки снега касалось именно Индустриального района.
В начале декабря автопарк Хабаровска пополнили два самосвала, три грейдера и два погрузчика. Это техника совместного производства России и Беларуси, которая позволит ускорить темпы уборки выпавших осадков. Покупка обошлась городскому бюджету более чем в 70 миллионов рублей.
- Вся техника уже задействована. Сейчас работу по очистке снега ведет новый грейдер «Амкодор». Спецмашина отработала уже четыре ночи и отлично себя проявила, - рассказал Константин Андреенко, директор МУП «Южное».
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