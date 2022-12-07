Законодательная дума Хабаровского края предложила расширить поддержку семей военнослужащих

Заседание прошло 7 декабря
Фото: Законодательная дума Хабаровского края
Сейчас право на материальную поддержку в виде пособия уже имеют семьи военнослужащих, которые погибли или пропали без вести в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ЛНР и ДНР.
Депутаты закдумы на заседании комитета по вопросам социальной политики предложили распространить данное право на участников СВО на территориях Запорожской и Херсонской областей, которые были присоединены к Российской Федерации позже.
Краевым парламентариям рекомендовали обратиться в Правительство Российской Федерации с поправками в федеральный закон о ветеранах. Участники заседания предлагают предусмотреть дополнительную меру поддержки семей ветеранов боевых действий, погибших либо ставших инвалидами в ходе выполнения СВО, в виде предоставления однократной денежной выплаты на приобретение жилья.
Сейчас меры социальной поддержки в Хабаровском крае предусматривают оказание единовременной материальной помощи ветеранам боевых действий, участвовавшим в СВО в размере 500 тысяч рублей для лиц, получивших тяжелое ранение, 300 тысяч рублей - легкое ранение, а членам семей ветеранов, погибших в ходе СВО - один миллион 500 тысяч рублей.
Для детей ветеранов предусмотрены как единовременные денежные выплаты, так и возможность поступить в краевые профессиональные образовательные организации за счет краевого бюджета. Дети инвалидов боевых действий и погибших ветеранов боевых действий обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Также им предоставляются путевки в детские оздоровительные лагеря.
- Выделение жилья военнослужащим для региона является неподъемным мероприятием, именно поэтому мы продвигаем данную меру поддержки на федеральный уровень, - прокомментировала Ольга Ушакова, председатель комитета по вопросам социальной политики.
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