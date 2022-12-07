109 коррупционных преступлений произошло за год в Хабаровском крае

109 коррупционных преступлений произошли за год в Хабаровском крае
Фото: Прокуратура Хабаровского края
В Хабаровском крае за 2022 год зарегистрировано 109 коррупционных преступлений. 103 из них были раскрыты. На данный момент в УМВД открытыми остаются 157 уголовных дел из этой сферы.
Из печальной статистики 64 уголовных дела приходится на тяжкие коррупционные преступления, еще 29 - на крупные и особо крупные, 40 - на злоупотребление должностными полномочиями и 39 - на взятки.
- На данный момент проводится расследование крупного дела. Четыре фальшивые фирмы предоставили документы о фиктивном трудоустройстве специалистов, привлеченных из других субъектов ради получения финансовой помощи из регионального бюджета. Ущерб от их действий составил 99 миллионов рублей, - рассказал Андрей Кокорин, заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю.
По словам Андрея Кокорина, по сравнению с 2021 годом наблюдается снижение статистики коррупционных преступлений. Связано это с окончанием коронавирусных ограничений. В 2021 году много преступлений свершалось из-за прививок, когда люди шли на взятки ради получения сертификата о вакцинации.
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