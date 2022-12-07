Иностранный гражданин незаконно находился на территории Хабаровского края

Мужчину оштрафовали и выдворили из России Фото: Ксения Высотина

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Советско-Гаванскому району установили нарушение федерального законодательства «О порядке выезда из Российской Федерации и въезде в Российскую Федерацию».

Было установлено, что 69-летний гражданин США прибыл в Советско-Гаванский район Хабаровского края по гостевой визе и встал на миграционный учет. Однако он нарушил цели пребывания на территории страны, так как осуществлял религиозную проповедническую деятельность среди местной общины пятидесятников.

На иностранного гражданина был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Суд признал мужчину виновным и признал его пребывание в России незаконным. Иностранца оштрафовали на две тысячи рублей и выдворили за пределы Российской Федерации.

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