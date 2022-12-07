Новая партия вакцины «Спутник V» поступила в Хабаровский край

Вакцину можно вводить внутримышечно и назально Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край прибыла партия из 5 000 доз вакцины «Спутник V». Их распределили по медорганизациям региона. Участники совещания оперативного штаба обсудили необходимость подробного информирования населения о разнице лечения COVID-19 и гриппа.

- 83 процента населения края провакцинировано от гриппа. Хабаровский край входит в четверку лучших субъектов по вакцинации против гриппа, - рассказал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Препарат «Спутник V» можно вводить как внутримышечно, так и назально. Прививку можно сделать в поликлинике или в мобильных пунктах. В регионе их насчитывается 131. Для вакцинации населения задействовано 255 медицинских работников. Вакцину от гриппа и COVID-19 можно сочетать и вводить в один день.

Сейчас в Хабаровском крае функционирует 98 коек в двух больницах для лечения пациентов с COVID-19, загруженность составляет 96 процентов.Проходят лечение 345 пациентов, 250 из них - амбулаторно.

Прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции 791 378 жителей, 716 445 ввели два компонента вакцины, а повторно вакцинировались 186 897 человек.

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