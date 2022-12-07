Легкий мороз ожидается в Хабаровске 8 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг Хабаровск не ожидает никаких существенных осадков. Ночная температура опустится от - 19 до -21 градуса, а днем столбики термометра будут выше нормы и покажут от - 11 до -13 градусов. Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, порывы юго-западного ветра могут достигать 7-14 метров в секунду.

В южных районах края местами ожидается небольшой снег. День пройдет без осадков. Ночные температуры составят от -18 до -23 градусов. Днем - от -9 до -14 градусов мороза. Как и в Хабаровске, юго-западный ветер разгонится до 9-14 метров в секунду.

По-настоящему большие перепады температуры пришли в центральные районы. Ночные температуры опускаются от -18 до -35 градусов. Днем градусники покажут от -9 до -22 градусов.

Северные районы также не ждут осадков. Ночные температуры от -19 до -31 градуса. Днем столбики термометров покажут от -13 до -27 градусов. Ветер западный, 4-14 метров в секунду.

- В Тугуро-Чумиканском районе возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду, - рассказали в МЧС.

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