Губернатор Хабаровского края провел личную встречу с жителями региона Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев провел очередной личный прием жителей региона. В приемной президента России в Хабаровском крае он, в частности, встретился с женщиной из Заозерного, которая обнажила проблему транспортной доступности для школьников.

- Алена Таскаева рассказала, что перебои в работе общественного транспорта не дают школьникам и студентам вовремя добираться до места учебы: кому в Хабаровск, а кому - в соседнее село Матвеевку, - рассказал губернатор.

Оказалось, что люди жаловались уже не раз в региональный минтранс. Перевозчика в итоге заменили, но это никак не отразилось на графике движения маршрута №108. Поэтому губернатор велел подключиться к вопросу и минобрнауки. Там должны выделить в начале третьей четверти автобус.

- До этого момента доставлять учеников резервной техникой, - потребовал Дегтярев и отметил, что требуется обновить график маршрута №108 по потребности.

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