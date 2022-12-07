Случаи заболевания свиным гриппом фиксируются в Хабаровском крае
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сезон гриппа и простуд в разгаре. В Хабаровском крае, в частности, фиксируются случаи заболевания свиным гриппом. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили: чтобы сохранить свое здоровье, людям не стоит пренебрегать вакцинацией. Прививка способна защитить от различных штаммов гриппа. В том числе и от H1N1.
В случае появления первых симптомов болезни специалисты рекомендуют сразу вызвать врача.
Свиной грипп по своим симптомам похож на любой другой и сопровождается ознобом, головной болью, ломотой в суставах, светобоязнью и слезотечением, а также рвотой и диареей.
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