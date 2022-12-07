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НовостиЗдоровье7 декабря 2022 11:30

Случаи заболевания свиным гриппом фиксируются в Хабаровском крае

Роспотребнадзор рекомендует вакцинироваться
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Случаи заболевания свиным гриппом фиксируются в Хабаровском крае

Случаи заболевания свиным гриппом фиксируются в Хабаровском крае

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сезон гриппа и простуд в разгаре. В Хабаровском крае, в частности, фиксируются случаи заболевания свиным гриппом. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили: чтобы сохранить свое здоровье, людям не стоит пренебрегать вакцинацией. Прививка способна защитить от различных штаммов гриппа. В том числе и от H1N1.

В случае появления первых симптомов болезни специалисты рекомендуют сразу вызвать врача.

Свиной грипп по своим симптомам похож на любой другой и сопровождается ознобом, головной болью, ломотой в суставах, светобоязнью и слезотечением, а также рвотой и диареей.

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