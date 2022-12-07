Подача газа на Пятой площадке Хабаровска стартует с 1 июня 2023 года

Подача газа в «5-ой площадке» Хабаровска стартует с 1 июня 2023 года Фото: Правительство Хабаровского края

Подача газа в микрорайоне «Пятая площадка» Хабаровска стартует с 1 июня 2023 года. Эту дату назвал глава региона Михаил Дегтярев при личной встрече с жительницей частного сектора. Для нее это долгожданное событие, потому что о подаче газа в жилье женщина мечтает почти десяток лет. В официальных ответах, которые жительница краевой столицы получает на свои многочисленные запросы, сроки все время сдвигаются, сообщили в правительстве региона.

- Сначала это был 2015 год, потом 2016, 2018. По последней информации, газ до нас дойдет только к 2025-му. Хотя почти все сети и разводка уже есть. Наши местные жители уже ни на что и не надеются, - сетует Зинаида Горошит.

На покупку угля и дров уходят гигантские суммы. Газификация позволит существенно экономить бюджет. Сейчас за отопительный сезон люди тратят минимум по 20 тысяч рублей, не считая оплаты других коммунальных услуг.

- Поручаю краевому минэнерго, администрации Хабаровска и «Газпрому газораспределение Дальний Восток» обеспечить полное завершение строительно-монтажных работ для догазификации второго этапа в микрорайоне до 1 июня 2023 года! Чтобы к началу нового отопительного периода дать возможность подключиться всем желающим, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

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