Шатуны не наши: медведица с медвежатами, бегающая по дороге, оказалась не из Хабаровского края. Фото: стоп-кадр видео

Наделавшее немало шума видео, главными героями которого оказались медведица и трое ее малышей, больше может не волновать жителей Хабаровского края. Оказалось, что слишком бодрая для зимы косолапая хищница и ее отпрыски разгуливают вовсе не по дальневосточному региону.

- Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края заявляет, что сюжеты о медведице с медвежатами, распространяемые в социальных сетях различных регионов России, сняты за пределами Хабаровского края, - сообщили в ведомстве.

Тем не менее хоть сейчас и есть повод выдохнуть, все же стоит перед этим ознакомиться с правилами поведения при встрече с косолапыми. Прочесть их можно, пройдя по ссылке.

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