В Хабаровском крае растет количество новых случаев заражения COVID-19

COVID-19 находят как у взрослых, так и у детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае увеличилось количество новых случаев заражения коронавирусом. COVID-19 находят как у взрослых, так и у детей. Чаще всего опасная инфекция выдает себя за ОРВИ и грипп.

Больше всего новых зараженных COVID-19 регистрируется в Хабаровске и его окрестностях, Комсомольске и районе имени Лазо. Людям настоятельно рекомендуют вакцинироваться и ревакцинироваться.

- COVID-19 в большей части проявляется в виде ОРВИ, внебольничных пневмоний. Полностью закрытых школ и детских садов нет, но в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ закрыто 24 класса в 15 общеобразовательных организациях, также 18 групп в 15 дошкольных учреждениях. Зарегистрировано 50 случаев лабораторно подтвержденного гриппа по состоянию на 4 декабря, - сообщила Ирина Зубун, врио руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В регион поступило пять тысяч доз вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V»). Их распределили по всем больницам края. Вакцину можно вводить как внутримышечно, так и назально. Привиться жителям региона предлагают либо в поликлинике, либо в мобильном пункте.

Вакцину от гриппа можно сочетать с прививкой от COVID-19. Их можно вводить в один день, сообщили в пресс-службе краевого правительства. В поликлиниках всем необходимо соблюдать масочный режим. Для людей с температурой и здоровых посетителей оборудованы разные входы.

- Лечение COVID-19 и гриппа, несмотря на схожие симптомы проявления болезней, разные. При коронавирусной инфекции высок риск тромбообразования, поэтому назначаются препараты для разжижения крови. При гриппе они противопоказаны. Поэтому при признаках ОРВИ тестирование на COVID-19 обязательно, - прокомментировал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

В Хабаровском крае развернуто 98 «ковидных» коек в двух больницах. Загруженность - 96 процентов. На лечении находится 345 пациентов, из них 250 - амбулаторно. От ковида привиты 791 378 человек, 716 445 полностью завершили вакцинацию. Ревакцинировано 186 897 жителей края.

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