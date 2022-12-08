Михаил Дегтярев: Почти во всех отраслях экономики Хабаровского края отмечается рост

Крупные инвестиционные проекты реализуются в срок, запущены новые Фото: Сергей ПЯТКОВ

Несмотря на непростые события, экономика Хабаровского края практически во всех отраслях демонстрирует рост. Крупные инвестиционные проекты реализуются в срок, запущены новые. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в интервью ТАСС.

- Переживаем мы все это благодаря упорству, патриотизму, трудолюбию наших людей, нашего народа, - сказал глава региона.

В высокой степени реализации находятся инвестпроекты по строительству Тихоокеанской железной дороги и порта Эльга. Также в регионе проводится модернизация Комсомольского и Хабаровского нефтеперерабатывающих заводов.

Запрет на экспорт круглого леса подтолкнул бизнес развивать производство в регионе. Рост отмечается и в добывающей промышленности. Так, добыча золота увеличилась на 15,5 процента - до конца года планируется произвести рекордные 27 тонн драгметалла.

- В два с половиной раза выросло производство медного концентрата, в полтора раза - серебра. За десять месяцев в Хабаровском крае выпустили свыше 55 тонн вольфрама в концентрате, - добавил Михаил Дегтярев.

Русская медная компания строит в крае Малмыжский горно-обогатительный комбинат на месторождении меди. Компания «Полюс» зашла на месторождение «Чульбаткан» вместо канадской «Кинросс Голд». Новому владельцу приходится пересматривать глубину переработки и процесс извлечения золота.

Оборонные предприятия края загружены полностью. А вот авиастроение показало снижение более чем на 74 процента. Из-за перехода на отечественные двигатели пока не отгружается продукция Sukhoi Superjet New.

- C марта, если все пойдет по графику, а мы на это очень надеемся, начнем ставить двигатели и отдавать машины заказчику. Объемы отгружаемой продукции в 2023 году вырастут кратно, будет очень резкий скачок, поэтому в целом - справляемся, - сообщил губернатор.

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