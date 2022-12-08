В Хабаровском крае почти в два раза увеличилось количество самозанятых

Всего в секторе малого среднего предпринимательства в регионе заняты 226 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае за 2022 год число самозанятых достигло 42 тысяч человек. Это почти вдвое больше, чем в 2021-м. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Всего в секторе малого и среднего предпринимательства в регионе заняты 226 тысяч человек. Резкий рост произошел из-за комплекса мер.

- Имущественная и финансовая поддержки, налоговые льготы, кредитные каникулы, мораторий на проверки. Последняя меря сохраняется. Бизнес нужно продолжать поддерживать и вовлекать в этот процесс больше новых предпринимателей, - добавил глава региона.

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