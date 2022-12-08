Двоих жителей Хабаровска осудили за 75 килограммов черной икры

Деликатес мужчины расфасовали в 148 полимерных контейнеров
Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России
В Хабаровском крае двоим браконьерам дали условные сроки за черную икру. В декабре 2021 года мужчины скупили деликатес у знакомых. Десятки контейнеров они перевезли и попались.
Покупали мужчины исключительно икру калуги и амурского осетра. Эти виды занесены в российскую Красную книгу, и добыча их запрещена. Тем не менее хабаровчане умудрились найти 75 килограммов черной икры.
Деликатес мужчины расфасовали в 148 полимерных контейнеров объемом 0,5 литра. «Клад» они перевезли в Хабаровск. 19 декабря их задержали полицейские и сотрудники ФСБ.
- Уголовное дело заведено по статье «Незаконное приобретение, хранение и перевозка особо ценных водных биологических ресурсов…». Следователями было проведено полное и всестороннее расследование преступления, собраны все необходимые доказательства, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Суд приговорил мужчин к пяти годам колонии условно с испытательным сроком по три года каждому.
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