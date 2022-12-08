Двоих жителей Хабаровска осудили за 75 килограммов черной икры

Деликатес мужчины расфасовали в 148 полимерных контейнеров Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

В Хабаровском крае двоим браконьерам дали условные сроки за черную икру. В декабре 2021 года мужчины скупили деликатес у знакомых. Десятки контейнеров они перевезли и попались.

Покупали мужчины исключительно икру калуги и амурского осетра. Эти виды занесены в российскую Красную книгу, и добыча их запрещена. Тем не менее хабаровчане умудрились найти 75 килограммов черной икры.

Деликатес мужчины расфасовали в 148 полимерных контейнеров объемом 0,5 литра. «Клад» они перевезли в Хабаровск. 19 декабря их задержали полицейские и сотрудники ФСБ.

- Уголовное дело заведено по статье «Незаконное приобретение, хранение и перевозка особо ценных водных биологических ресурсов…». Следователями было проведено полное и всестороннее расследование преступления, собраны все необходимые доказательства, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Суд приговорил мужчин к пяти годам колонии условно с испытательным сроком по три года каждому.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.