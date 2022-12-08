Заледенеет даже душа: в некоторых школах Колымы отменяют занятия из-за нечеловеческих 50-градусных морозов

Жуткий холод, по прогнозам синоптиков, сохранится в течение ближайших суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

В некоторых районах Магаданской области столбики термометров рухнули до -50 градусов. Жуткий холод, по прогнозам синоптиков, сохранится в течение ближайших суток. Это стало поводом для отмены занятий в школах, но не для всех.

Полюсами холода стали Среднеканский, Тенькинский и Сусуманский районы. В некоторых населенных пунктах температуры воздуха опустились даже ниже -50 градусов.

- Отменены занятия с первого по четвертый классы в школах Сусуманского городского округа и с первого по 11 класс Среднеканского городского округа,- сообщили в пресс-службе колымского главка МЧС РФ.

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