В Хабаровске установят новую 20-метровую новогоднюю елку на площади имени Ленина

Новую елку украсит светодиодная «вуаль» Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровск начинает преображаться к Новому году. Праздничные украшения появляются на площади имени Ленина. Здесь устанавливают традиционную главную новогоднюю елку края.

Ель высотой 20 метров в этом году будет новая - старая истрепалась за 15 лет использования, а дерево износилось до непригодного состояния. Новую елку украсит светодиодная «вуаль». Вместо мерцающего синего цвета на дереве будут мигать желто-золотой и красный.

На главной площади края появится новогодний городок. Он будет построен с упором на семьи с детьми. Здесь поставят ледовые фигуры, зальют поле для керлинга и ледовые горки для разных возрастов: две большие двухскатные и поменьше, высотой до 1,5 метра.

- Неподалеку от новогодней ели поставят большие часы, установленные на «двенадцать без пяти». Также появятся украшения в виде конфет и хлопушек, арт-объекты в виде мандаринов, шишек, елочных игрушек, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

В этом году площадь имени Ленина будет оформлена наполовину. В процесс включились порядка 35 компаний: кто-то помогает деньгами, кто-то - стройматериалами и настоящими елками.

На праздничных каникулах запланированы мероприятия для родителей с детьми. Горожан приглашают на «веселые старты», хоккей в валенках, открытые тренировки по керлингу. Также пройдет праздничная программа с приглашением праздничных персонажей, Снегурочки и Деда Мороза.

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