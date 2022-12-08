В Хабаровске продолжается акция «С любовью к солдату» по сбору посылок для участников СВО

Все отправления будут переданы в качестве новогодних подарков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Хабаровчане могут помочь собрать посылки для участников спецоперации в рамках акции «С любовью к солдату». Все отправления будут переданы в качестве новогодних подарков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

- Все желающие могут принести теплые рукавицы, носки, в которые можно упаковать сладкие подарки и новогодние письма. Так мы дадим почувствовать нашим защитникам, что их ждут, любят и верят в их победу, - добавили в комитете по управлению Краснофлотским районом.

Уже собрано свыше 200 пар термоносков и теплых рукавиц. Подарки можно принести в ПМК «Юбилейный» с понедельника по субботу (включительно). Режим работы: с 12:00 до 18:00. Телефон для справок: 79-07-44.

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