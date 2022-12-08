Амбулаторию села Виноградовка ввели в эксплуатацию благодаря вмешательству прокуратуры в Хабаровском крае

Во второй половине 2021 года застройщик отстал от графика Фото: Прокуратура Хабаровского края

В селе Виноградовка под Хабаровском ввели в строй врачебную амбулаторию. Это учреждение - единственное в населенном пункте. Оно рассчитано на 50 посещений в смену.

За строительством амбулатории вела надзор прокуратура. Во второй половине 2021 года застройщик отстал от графика, появилась угроза срыва сроков возведения.

- Прокурор Хабаровского района объявил подрядчику предостережение о недопустимости нарушения закона. Руководителям службы заказчика минстроя и директору ООО «Компания АВИОР» вносились представления в связи с нарушением сроков выполнения строительных работ, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры региона.

Сотрудники ведомства каждый месяц ездили на стройплощадку и оценивали ход возведения. Принятые меры позволили ввести амбулаторию в эксплуатацию.

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