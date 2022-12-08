Крещение за решеткой: трое осужденных приняли православие в следственном изоляторе Биробиджана

Таинство Крещения состоялось в СИЗО-1 Биробиджана. Фото: УФСИН РФ по ЕАО

Таинство крещения состоялось в СИЗО-1 Биробиджана. Православие приняли трое осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по ЕАО.

Перед обрядом осужденные изучали вероучительную литературу, молитвы, с ними проводилась просветительская работа. Православие приняли осужденные отряда по хозяйственному обеспечению СИЗО-1.

- С начала этого года в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона покрестилось более шестидесяти осужденных. Помимо православия в колониях представлены все традиционные религии, - поделился иерей Константин, помощник начальника УФСИН России по ЕАО по организации работы с верующими.

Те, кто находится в местах лишения свободы, могут встречаться с представителями религиозных конфессий, участвовать в обрядах и таинствах. Также заключенные имеют право получать наставления и благословения, приобретать знания об историческом наследии вероучений.