В Хабаровске новую трассу между Совхозной и Трехгорной сдадут к концу 2023 года

Двухполосная трасса будет 3,2 километра в дину
Фото: Администрация Хабаровска
Новую дорогу в микрорайоне «Ореховая сопка» построят к концу 2023 года. Двухполосная трасса будет 3,2 километра в дину. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.
Новая дорога по улице Героев Пассаров соединит Совхозную и Трехгорную. Неподалеку от трассы строится жилмассив.
- Около 600 миллионов рублей выделено на строительство дороги. Она будет обеспечивать движение общественного транспорта и легковых автомобилей. Сдача объекта по плану в декабре 2023 года. Но будем стараться сдать дорогу раньше, - сообщил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
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