В Хабаровске новую трассу между Совхозной и Трехгорной сдадут к концу 2023 года

Двухполосная трасса будет 3,2 километра в дину Фото: Администрация Хабаровска

Новую дорогу в микрорайоне «Ореховая сопка» построят к концу 2023 года. Двухполосная трасса будет 3,2 километра в дину. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Новая дорога по улице Героев Пассаров соединит Совхозную и Трехгорную. Неподалеку от трассы строится жилмассив.

- Около 600 миллионов рублей выделено на строительство дороги. Она будет обеспечивать движение общественного транспорта и легковых автомобилей. Сдача объекта по плану в декабре 2023 года. Но будем стараться сдать дорогу раньше, - сообщил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.