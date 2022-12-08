В благотворительной акции «Елка желаний» могут поучаствовать жители Хабаровского края

Акция помогает тем, кто хочет совершить добрый поступок, найти тех, кто нуждается в помощи Фото: Правительство Хабаровского края

Пятый год накануне Нового года проходит благотворительная акция «Елка желаний». Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Принять участие в акции может каждый. А загадать желание нужно до 10 декабря.

Акция помогает тем, кто хочет совершить добрый поступок, найти тех, кто нуждается в помощи. В этом году жители края могут исполнить новогодние желания детей из Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Также в акции участвуют ребятишки из семей, чьи члены участвуют в спецоперации.

К желаниям относятся развивающие книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировка, одежда и костюмы, электроника. Также любой желающий может исполнить нематериальную мечту другого человека. Например, познакомить с какой-то профессией, подарить поездку в загаданный город, билет на концерт или организовать встречу с кумиром.

- В акции не исполняются желания, связанные с прохождением лечения и предоставлением медицинских услуг, приобретением технических средств реабилитации и абилитации, специализированного медицинского оборудования. Также не входит покупка недвижимости и транспортных средств, животных, тренажеров, бытовой техники, домашней/офисной/садовой мебели, ремонт помещений и так далее, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Поддержать акцию можно в качестве исполнителя, партнера-исполнителя, спонсора или волонтера. Присоединиться к «Елке желаний» и узнать подробности можно на сайте ёлкажеланий.рф.

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