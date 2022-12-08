В Хабаровском крае завершается масштабный ремонт электрических сетей Солнечного района

Полностью заменены 479 ветхих опор, отремонтировано 57,5 километра линий электропередачи Фото: Правительство Хабаровского края

В Солнечном районе Хабаровского края завершается ремонт электрических сетей отдельных поселков вдоль БАМа. Речь идет о населенных пунктах Горин, Дуки, Болен, Харпичан и Березовый. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Из краевого бюджета на ремонт было выделено 22,7 миллиона рублей. Софинансирование местной казны составило 50 процентов. Всего на ремонт направлено 45,4 миллиона рублей. На эти деньги полностью заменены 479 ветхих опор, отремонтировано 57,5 километра линий электропередачи.

Сейчас завершается ремонт в поселке Березовый, в остальных работы выполнены полностью. Обновленная инфраструктура позволит исключить перебои в подаче электроэнергии и улучшить качество электроснабжения пяти тысяч жителей.

- Обновление сетей положительно повлияет и на предотвращение чрезвычайных ситуаций во время прохождения отопительных периодов в Солнечном районе. В зимний период повышается нагрузка на напряжение в сети, а также ухудшаются погодные условия с повышением скорости ветра, - сказала Лариса Мицкая, заместитель начальника управления инженерно-коммунальной инфраструктуры при министерстве ЖКХ.

Ветхие сети меняют на самонесущий изолированный провод. За счет него обеспечивается надежное снабжение электричеством любых жилых или промышленных объектов. Во время непогоды практически полностью исключается вероятность короткого замыкания.

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