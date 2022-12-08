Сергей Кравчук: Прежде всего мы должны создавать условия для бизнеса в Хабаровске

Совет по предпринимательству позволяет бизнесу выстраивать конструктивный диалог с властью Фото: Администрация Хабаровска

Меры по привлечению и поддержке инвесторов обсудил Совет по предпринимательству Хабаровска. В него входят 30 представителей бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Прежде всего мы должны создавать условия для бизнеса. Для того чтобы предприниматели увидели Хабаровск в качестве той площадки, куда можно вкладывать инвестиции и получать дивиденды. У нас в планах реализовать много инвестиционных проектов. Для этого всей команде администрации и представителям Совета по предпринимательству необходимо потрудиться, - сообщил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

На 1 ноября в Хабаровске зарегистрировано 32 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Совет позволяет бизнесу выстраивать конструктивный диалог с властью.

- Представители Совета по личной инициативе оказывают помощь российским военнослужащим. В воинские части передано спецоборудование, медикаменты, автотранспортные средства, запчасти к ним, а также другие необходимы вещи»- сказал Александр Максименко, заместитель председателя Совета по предпринимательству при мэре города Хабаровска.

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